Concurso vai eleger a melhor merenda das escolas estaduais do Paraná

Encerra nesta quarta-feira (23) o prazo de inscrição no concurso que vai eleger a Melhor Merenda do Paraná. O concurso tem como objetivos reconhecer o trabalho das merendeiras e merendeiros que atuam na rede estadual de ensino, destacando a relevância da alimentação escolar como elemento fundamental para o desenvolvimento dos alunos. Além disso, também busca valorizar as tradições culinárias do Paraná, incentivar o uso de ingredientes locais e promover a sustentabilidade nas refeições servidas nas escolas.





Inscrições podem ser feitas neste link.

As receitas escolhidas farão parte de um livro especial, que contará com a assinatura da renomada chef Manu Buffara. Ela também participará do processo de seleção dos três profissionais vencedores e das receitas premiadas.





Além de compor os cardápios padronizados nas escolas da rede estadual, as receitas serão avaliadas com base em quatro critérios: a tradição (resgate da cultura local por meio das receitas); o uso de ingredientes regionais (com destaque para aqueles provenientes da agricultura familiar); a criatividade (adaptação de pratos tradicionais ao ambiente escolar sem comprometer o valor nutricional); e a sustentabilidade (com práticas que visem reduzir o desperdício de alimentos).