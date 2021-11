Confira 5 dicas nutricionais para aproveitar o cafezinho

Se tem uma coisa que nós, brasileiros, amamos é café. Até quem não gosta consegue reconhecer aquele cheirinho da bebida sendo preparada. Para se ter uma ideia, dados da Abic (Associação Brasileira da Indústria do Café) mostram que o consumo no Brasil cresceu 1,34% no ano passado, o que corresponde a 21,2 milhões de sacas de café - café torrado e moído e cafés solúveis. O café é a segunda bebida mais consumida no país, só perdendo para a água.

Pensando em tudo isso, a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak, separou 5 dicas para aproveitar ainda mais o seu cafezinho e seus benefícios. “Nós amamos café, isso é um fato. É uma das bebidas mais tradicionais na casa dos brasileiros. Além disso, o café tem vários nutrientes interessantes para o nosso corpo, basta saber como consumi-lo”, explica Aline. Abaixo, você confere as 5 dicas nutricionais para aproveitar melhor o seu cafezinho:

1. Quando estiver na padaria, cafeteria ou restaurante, prefira sempre o café espresso. Ele é a forma mais pura da bebida e, consequentemente, tem mais nutrientes, graças a sua forma de extração, diferente do café coado





2. Na hora de comprar seu café, prefira as embalagens a vácuo. Elas conservam melhor o produto e evitam a oxidação dos nutrientes. E, se puder, prefira os cafés 100% arábica (essa informação está na embalagem).

3. Espere pelo menos 15 minutos após a refeição para consumir a bebida. Assim você não atrapalha sua digestão dos minerais e vitaminas que acabou de ingerir.

4. Prefira sempre consumir o café com uma fonte de proteína e gordura do bem, assim você avita a agitação que pode ser causada pela bebida e favorece apenas o efeito de mais energia. A proteína segura a absorção do café, tornando-a mais lenta, já as gorduras do bem (as castanhas, por exemplo) levam a cafeína mais ativamente para o nosso cérebro. Vale tomar o café tanto com o leite de vaca quanto com o leite de coco. Pela manhã, você pode tomar puro, acompanhado de um iogurte e frutas;

5. Café dá, sim, mais disposição, mas se você é ansioso, precisamos de uma atenção especial. A indicação é consumir no máximo 3 xícaras de 80ml ao longo do dia, para não afetar e piorar os efeitos da ansiedade.





Seja espresso, coado, prensado, quente ou gelado, o café é sempre uma ótima pedida. Uma das maiores fontes de antioxidantes da nossa cultura. Só não vale ficar sem ter uma alimentação saudável. E quando você sabe como consumi-lo, é melhor ainda. Aproveite!