Confira sete vinhos ideais para a primavera

O florescer das árvores e o aumento da temperatura estimulam saídas ao ar livre, comemorações com os amigos e momentos de relaxamento na areia da praia. Para acompanhar, uma boa taça de vinho cai bem.

Enquanto no inverno a preferência é pelos vinhos tintos, a primavera pede o frescor e alegria que só os vinhos rosés proporcionam, como ocorre em Provence, no Sul da França, a terra do vinho rosé.

Por lá, durante a estação das flores, a bebida é consumida de maneira descontraída junto a um prato típico da culinária regional, o ratatouille, uma espécie de assado de legumes.





O início da estação é o momento ideal para atualizar a adega e garantir as bebidas que serão apreciadas nos próximos dias, e não faltam ótimas opções de rosés para o consumidor.

Como escolher um bom vinho rosé?





Com produção em ascensão, os vinhos rosés são leves e frescos, apresentando tons delicados

e aromas intensos, misturando o toque frutado característico dos brancos com a adstringência dos tintos.





A maioria dos rótulos é produzida para consumo rápido, ou seja, são vinhos jovens, para apreciação em até três anos, embora seja possível encontrar exemplares que contam com um maior potencial de guarda.





As uvas tintas são comumente utilizadas na fabricação do rosé, como as castas Pinot Noir, Merlot, Malbec, Syrah, Sangiovese e Tempranillo. Alguns métodos de fabricação misturam o vinho tinto com o branco, mas o mais comum é deixar o vinho em contato com a casca da uva tinta por um certo período de tempo, o que proporciona coloração típica da bebida.





O vinho rosé deve ser consumido gelado, entre 8°C. e 12°C. Além de aliviar o calor da estação, dessa forma será possível desfrutar de todo o frescor e leveza da bebida. Na hora de servir, taças com bojo mais largo conservam melhor os sabores e os aromas





A bebida é um curinga quando se trata de harmonização. Ela combina com uma grande variedade de pratos, como: saladas, peixes,frutos do mar e sobremesas à base de frutas.





Saiba quais vinhos escolher para aproveitar a estação





Vinho Morandé Terrarum Reserva Rosé 2020





É assinado pela Viña Morandé, uma das vinícolas mais inovadoras do Chile! Produzido com a uva Pinot Noir, oriunda de vinhedos localizados na região vitivinícola do Vale de Casablanca.





De uma belíssima coloração rosada, revela, no nariz, aromas de frutas vermelhas, como framboesa, notas florais, além de toques de especiarias. Em boca, é fresco, com acidez delicada.





Valor:

R$ 78,90





Vinho La Piu Belle Rosé 2020





É produzido em edição limitada pela Viña Vik, que encanta pela sua belíssima garrafa! Elaborado com um corte das uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Syrah, oriundas de vinhedos em Millahue, dentro da região vitivinícola do Vale do Cachapoal, no Chile.





De coloração rosada pálida, revela, no nariz, aromas de frutas vermelhas maduras, frutas amarelas, como damasco, frutas cítricas, como maracujá, notas florais, como de lavanda e violeta, além de toques de grafite. Em boca, é fresco e elegante.





Valor:

R$ 209,00

Vinho Orgânico Chakana Nuna Vineyard Rosé 2019





É assinado pela Chakana Wines, uma vinícola que vem despontando na elaboração de Vinhos Orgânicos e Biodinâmicos. Produzido com um corte das uvas Syrah, Malbec e Tannat, cultivadas a 960 metros de altitude na Finca Nuna, dentro da região vitivinícola de Mendoza,

na Argentina.





De uma belíssima coloração rosada, revela, no nariz, aromas de frutas vermelhas, como morango e framboesa, além de notas florais. Em boca, é fresco, equilibrado e muito gastronômico.





Valor:

R$ 88,90





Vinho Rosé Piscine





Foi o primeiro vinho rosé criado para ser servido com gelo, em um copo baixo, como o de uísque. O responsável por essa novidade é Jacques Tranier, diretor da Vinovalie Les Vignerons, uma cooperativa de produtores do Sudoeste da França.





Elaborado com a uva autóctone Négrette, apresenta uma belíssima coloração rosada clara com reflexos salmão. Revela, no nariz, aromas de frutas brancas, como pêssego e lichia, além de notas florais, como de rosas.





Em boca, é muito refrescante, com um final exótico e cativante. Além disso, destaca-se pela sua característica garrafa listrada em azul e branco.





Valor:

R$ 99,90





Vinho Domaines Ott Clos Mireille Côtes de Provence 2019





Leva a assinatura dos Domaines Ott, um dos mais tradicionais produtores da região vitivinícola de Provence, na França. Elaborado com um corte das uvas Grenache, Cinsault e Syrah, oriundas de vinhedos localizados na A.O.C. (Apelação de Origem Controlada) de Côtes

de Provence.





De uma belíssima coloração rosada, revela, no nariz, aromas frutados, como de manga e melão, notas cítricas, como de limão, além de nuances minerais. Em boca, é fresco, com ótima acidez e um final persistente.





Valor:

R$ 512,00





Vinho Catena Malbec Rosé 2020





Leva a assinatura da Catena Zapata, a melhor e mais reverenciada vinícola da Argentina. Elaborado majoritariamente com a uva Malbec, com toques de Syrah e Grenache, cultivadas entre 920 e 1.095 metros de altitude, em Lunlunta, Agrelo e Altamira, dentro da região

vitivinícola de Mendoza.





De uma belíssima coloração rosada, revela, no nariz, aromas de frutas vermelhas maduras, como morango e framboesa, além de toques de alcaçuz. Em boca, é elegante, contando com ótimo frescor.





Valor:

R$187,83





Vinho Berne Esprit Méditerranée 2018





É um rótulo da Indicação Geográfica Protegida (I.G.P.) de Méditerranée, na França. De belíssima coloração rosada, revela, no nariz, aromas de frutas vermelhas frescas, como morango e framboesa, notas de pêssego e damasco.





Um vinho rosé redondo e equilibrado. Em boca, apresenta ótimo frescor e um final leve.





Valor:

R$125,90





Agora que você já conhece os vinhos cujas características combinam perfeitamente com as da primavera, é hora de escolher o seu e aproveitar para refrescar os dias mais quentes sem abrir mão da sua bebida preferida.