Conheça alguns benefícios e curiosidades do arroz

O arroz é um dos alimentos mais consumidos do mundo, servindo como base alimentar de dois terços da população mundial, motivo que levou ao seu reconhecimento pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura). Com mais de 140 mil tipos existentes, esse alimento tem grande valor nutricional e é um grande aliado da saúde. Conheça os benefícios e as curiosidades do arroz listadas pela Tio João.

Um grão milenar

O arroz é um grão originário do Japão, onde é cultivado há milhares de anos, especialmente os de grãos brancos. A partir da evolução humana, o consumo do alimento se popularizou em outros lugares do mundo, principalmente devido a sua adaptação ao clima e à vegetação de cada região, que favorecem o plantio de tipos específicos do grão. Cada país conta com sua própria variedade de arroz e maneiras típicas de consumo de acordo com a tradição.

Atualmente, os cinco maiores produtores mundiais de arroz são, por ordem: China, Índia, Indonésia, Bangladesh e Vietnã. No Brasil, a maior produção de arroz concentra-se no estado do Rio Grande do Sul. As cidades com maior participação nacional nesse cultivo são Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, Dom Pedrito e Santa Vitória do Palmar.

Tipos de arroz

O arroz branco é o mais consumido pelos brasileiros, especialmente o agulhinha, que fica com os grãos mais soltos após o cozimento. Fonte rica em carboidratos, que fornece a energia para o bom funcionamento do organismo, o arroz branco contém ainda vitaminas do complexo B e minerais, como manganês e magnésio.

Já o arroz preto, ou negro, é típico da culinária chinesa e é considerado um super arroz devido ao alto valor nutricional. Ele apresenta grandes quantidades de fibras e proteínas, além de vitaminas A, B1, B2, B6, B12, cálcio, magnésio, zinco e ferro.

As propriedades do arroz vermelho, consumido na França, são semelhantes às do arroz preto. Além de fornecer uma boa quantidade de antioxidantes, ferro, cálcio e magnésio, esse tipo de arroz é rico em nutrientes como a monacolina K, que ajuda na redução do colesterol ruim (LDL) e aumento do colesterol bom (HDL), assim como antocianinas ― que ajudam no emagrecimento, equilibrando os lipídios e a glicose, além de reduzir as inflamações.

Outra variedade do grão é o arroz selvagem, presente na culinária canadense. Por ser nativo da América do Norte, ele é considerado um grão sagrado pela cultura indígena de tempos antigos. É também rico em antioxidantes e apresenta uma grande quantidade de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro, cálcio, zinco e potássio.