Conheça mitos e verdades do chá, bebida milenar celebrada neste 21 de maio

Versátil e agradável, o chá é uma bebida milenar originário da China. A história é ainda um mistério, mas há relatos que indicam que surgiu há cerca de 5 mil anos, quando um imperador estava fervendo água ao ar livre e algumas folhas de uma planta que havia na proximidade caíram na panela. Outros registros revelam que a descoberta ocorreu durante a dinastia Zhou (1046-265 a.C) em que o chá era utilizado como prática medicinal.

Segudo Sylvia Ramuth, diretora técnica do Emagrecentro, além de proporcionar a hidratação do corpo, a depender do tipo e do preparo, a bebida pode auxiliar em questões de saúde como pressão e digestão, e até mesmo ser parte de processos de emagrecimento, como, por exemplo, para combater a sensação de inchaço.





“Existem certos chás que podem ajudar a desinchar por conta de suas propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e digestivas. Entre os principais, é possível citar o de dente-de-leão, hibisco, gengibre, cavalinha e chá verde”, indica. Nesse contexto, a especialista o alerta que é importante consumi-lo em paralelo a uma alimentação equilibrada.

“Algumas pessoas podem acreditar que beber chá é sinônimo de compensação para uma dieta pouco saudável ou hábitos de vida sedentários. A verdade é que nenhuma bebida pode compensar uma alimentação rica em alimentos processados, açúcares adicionados e gorduras trans e nem substituir a importância da atividade física regular. Aqui, é válido ressaltar que há quem acredite erroneamente que substituir refeições por chá ajudará na perda de peso. Na prática, isso pode levar a deficiências, além de não ser uma estratégia sustentável para o emagrecimento a longo prazo”, explica.





Pensando em desmistificar as ideias sobre o chá e com o Dia Internacional do Chá, neste dia 21 de maio, confira os principais mitos e verdades a respeito do tema.

