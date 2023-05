Consumir sorvete pode amenizar dor na garganta

O caso de um médico demitido após receitar sorvete e videogame para uma criança com dor de garganta suscitou uma antiga dúvida. Afinal, é recomendado consumir alimentos ou líquidos gelados ao ter uma inflamação na garganta?







Segundo a Prefeitura de Osasco, município da Grande São Paulo onde ocorreu o atendimento, o médico havia informado que a substância seria positiva, já que o sorvete iria amenizar a irritação. O ponto é reiterado por especialistas e agências internacionais.





Por exemplo, o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) informa que chupar cubos de gelo, picolés e pastilhas é uma medida para diminuir a dor de garganta. O NHS, serviço de saúde pública do Reino Unido, também fornece uma orientação semelhante.

No que diz respeito a pesquisas científicas, um artigo publicado em 2020 examinou o efeito de vapor gelado e cubos de gelo em pacientes com dor de garganta e rouquidão após passarem por cirurgias.





Cento e vinte pessoas participam do estudo e foram divididas igualmente em quatro grupos: um que utilizou as pedras de gelo, outro exposto ao vapor gelado, o terceiro que acessou ambas as intervenções e o último, o placebo, que não passou por nenhuma das medidas analisadas no estudo.

Horas depois, a dor de garganta e a rouquidão foram analisadas. Observou-se que os três grupos submetidos às intervenções, quando são comparados com o placebo, apresentaram melhora no incômodo. Em relação à rouquidão, não foram registradas alterações significativas em nenhum dos grupos.





"Aplicação de vapor gelado, absorção de cubo de gelo e absorção de cubo de gelo com aplicação de vapor gelado foram efetivas em reduzir dor de garganta, mas foram ineficazes como tratamento para rouquidão", escrevem os autores da pesquisa.

Luciano Gregório, otorrinolaringologista do Hospital Albert Einstein, explica que, por haver estudos em pacientes submetidos a substâncias geladas após cirurgias, pode ocorrer a recomendação do "uso de alimentos gelados para ajudar na dor".





Mas o mesmo não pode ser dito para outros tipos de inflamações na garganta, como as bacterianas, já que faltam pesquisas para esses casos. "Não existe nenhum outro estudo que corrobore o uso em pacientes com dores de garganta por infecção, por exemplo. Então, realmente só no pós-operatório que eu costumo usar no consultório."

As explicações de por que temperaturas mais baixas diminuem a irritação na garganta perpassam pelo processo inflamatório no local. "Os alimentos frios muitas vezes reduzem os fatores que causam a inflamação local, fazendo então com que haja uma redução desse desconforto", diz Roberta Pilla, otorrinolaringologista membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF).





Gregório também cita o fluxo sanguíneo na região. "A diminuição do fluxo sanguíneo causado pela baixa temperatura pode interromper a sinalização do nervo que está enervando a região e que dar a sensação de dor."





Por outro lado, alimentos quentes não são muito bem-vindos. Raquel Stucchi, infectologista e professora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), indica que esses produtos podem piorar o quadro. "Se eu tenho uma inflamação na garganta e tomo chá ou sopa quente, vai piorar."





De toda forma, casos mais sérios de dor de garganta precisam ser avaliadas por um profissional. Pilla afirma que se o incômodo estiver associada a febre muito intensa, problemas para engolir ou se a dor de garganta continuar por dias, o melhor é procurar um médico.