Culinária vegana e a importância do tempero

A professora explica que, mesmo com o uso exacerbado de pesticidas nas monoculturas, houve um aumento da produção de pequenos produtores, melhorando a perspectiva do consumo de vegetais no país. “Eles têm feito o trabalho de colocar na mesa de uma parte da população brasileira alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos. A alimentação vegana será melhor e mais democrática, quando a disponibilidade de alimentos seguros for maior. De toda forma, para aqueles que têm acesso aos produtos orgânicos, a culinária vegana é uma excelente e saborosa opção de alimentação saudável”.

Segundo a professora, a introdução de alimentos de origem vegetal como protagonista do prato faz bem para o metabolismo, aumenta a carga de vitaminas, sais minerais e diversos outros nutrientes. Para preparar receitas com foco na substituição de produtos de origem animal pelo vegetais, há a possibilidade de utilizar extratos vegetais, farinha de leguminosas, tubérculos, cogumelos e diversos outros ingredientes, que utilizados da maneira correta, proporcionam texturas e sabores que substituem o uso de carnes e derivados.

A culinária vegana está crescendo no gosto popular de quem busca uma alimentação mais regulada e saudável. Para muitos, o veganismo é uma estilo de vida, no entanto, a alimentação vegana não está restrita somente aos veganos. Segundo a professora Lidiane Andrade, do curso de Gastronomia da Unit Sergipe (Universidade Tiradentes), os experimentos gastronômicos no veganismo estão ligados não só ao tempero, mas a técnicas culinárias que estão em alta no mercado.

Técnicas novas no preparo de pratos veganos surgem no mercado seguindo crescimento do público que abdica dos alimentos de origem animal.

Tendência







O desenvolvimento das novas técnicas culinárias de preparo segue o crescimento do público de vegetarianos e veganos no mundo, com maior acesso à informação e conscientização quanto ao direito dos animais, por exemplo. São escolhas que consideram inclusive as dimensões ética, da saúde e da sustentabilidade socioambiental.





Além de retirar do prato qualquer alimento de origem ou matéria-prima animal, o veganismo se recusa a consumir produto feito com ingredientes de fonte animal ou serviço que não respeitem os seres vivos. Essa ideologia alcança inclusive produtos cosméticos e de limpeza, vestuário, e até mesmo entretenimento. Nem pense em convidar um vegano para um passeio num oceanário, por exemplo. Nenhum ambiente com animais fora de seu habitat natural será convidativo para esse público.





Mais do que um modo de alimentação, trata-se de um estilo de vida que tem sido cada vez mais popular, no sentido de crescimento do número de adeptos. Conforme pesquisa do Ibope Inteligência de abril de 2018, no Brasil 14% da população se declara vegetariana. E segundo o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), um terço dos brasileiros do Brasil todo busca opções veganas nos cardápios. E 46% dos brasileiros já deixam de comer carne, por vontade própria, pelo menos uma vez na semana, de acordo com estudo de 2021 a pedido da SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira).