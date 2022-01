Detox: o poder antioxidante e anti-inflamatório dos alimentos

Ano novo, e agora? Como retomar a rotina alimentar depois das festas e recesso? A regra é clara: descasque mais e desembale com responsabilidade



Um cardápio repleto de bebidas alcoólicas e alimentos processados, com alto teor de aditivos químicos, conservantes e açúcares. É raro encontrar quem não se rendeu a esses alimentos pobres em nutrientes ou acabou cometendo excessos durante as festas. Tal comportamento, no entanto, tende a sobrecarregar o sistema digestivo e o fígado, prejudicando o bem-estar e a saúde de forma geral. Com a chegada de um novo ano, quem agiu por impulso e extrapolou na alimentação já deve estar pensando: é hora de entrar na linha novamente.





Antes de tudo, é importante ter em mente que episódios pontuais de exagero tendem a não afetar de forma agressiva o organismo e que não será um alimento específico que trará de volta o equilíbrio nutricional do corpo. “Tudo o que é muito agressivo e restritivo, ou que cause uma mudança grande na rotina alimentar, pode ser prejudicial. Mas, sim, uma dieta desintoxicante, feita por um curto período de transição e com acompanhamento médico, pode trazer benefícios quando a questão é se recuperar do período de festas”, explica o coordenador médico do hospital Universitário Cajuru, de Curitiba, e especialista em nutrologia esportiva, José Rodriguez.