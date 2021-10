Dia das Crianças: confira como manter os pequenos hidratados no dia a dia

A hidratação das crianças merece atenção sempre. Porém, no período de calor e de baixa umidade, é necessário redobrar os cuidados com os pequenos, já que a perda de água do organismo é mais constante nessa fase da vida, levando-os à predisposição à desidratação.

Cansaço, sonolência, boca e olhos secos e sensação de sede intensa são alguns sinais de desidratação. Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, conta que uma criança atinge a quantidade ideal de água consumindo de 40 a 50ml - para cada quilo de peso corporal - ao longo do dia. “O ideal é ingerir água o suficiente para que a urina fique bem clarinha”, afirma. Essa quantidade também pode ser medida de seis a oito copos de 200ml/dia, conforme recomenda a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Além da água, outros líquidos também são indicados como: água com gás, chás e sucos sem a adição de açúcar. “Sucos concentrados ou com adição de açúcar não são eficientes na hidratação”, ressalta a nutricionista.





Renata lembra que os sucos devem ser bem diluídos para auxiliar na hidratação e ainda indica o uso do melão, água de coco e frutas cítricas, como limão e maracujá, para a produção dos sucos.

Sendo assim, a nutricionista selecionou três receitas de fácil preparo para inserir na rotina das crianças:





Água aromatizada com bolinhas de melão





Ingredientes:





- ½ melão médio

- 2 colheres de sopa de folhas de hortelã



- 1 litro de água gelada







Preparo: com a ajuda de um boleador de frutas, faça bolinhas de melão e leve ao freezer. Acrescente as bolinhas congeladas e as folhas de hortelã na água gelada. Espere meia hora para liberar o sabor e consuma em seguida.





Frozen de melão





Ingredientes:





- 2 xícaras de melão congelado

- 1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas



- 2 kiwis







Preparo: bata tudo no liquidificador e sirva em seguida. Se quiser bater o kiwi também congelado, ele formará um creme para ser consumido de colher.





Smoothie de morango com banana





Ingredientes:





- 100mL de água de coco

- 100mL de água



- 4 a 5 morangos congelados



- ½ banana nanica congelada







Preparo: bata tudo no liquidificador ou mixer e consuma logo em seguida.