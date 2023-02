Dia do Pizzaiolo: aprenda a fazer uma deliciosa pizza de costelinha

Dia 27 de fevereiro é Dia do Pizzaiolo. Para quem gosta de preparar a sua pizza caseira, o churrasqueiro José Almiro, apresentador do Churrasqueadas –o maior canal de receitas de churrasco do país nas redes sociais – tem uma dica criativa para fazer na churrasqueira com costelinha moída recheada com molho barbecue, queijo e muito mais.





O tempo de preparo é de 50 minutos e a receita rende oito porções. Confira os ingredientes necessários para fazer essa delícia e comemorar este dia. Aproveite para assistir ao vídeo abaixo!





INGREDIENTES:





1,5kg de costelinha suína

30g de creme de cebola

Sal

Pimenta-do-reino

Molho barbecue

100g de mussarela

1 tomate

Azeitonas

Pimenta dedo de moça

Orégano

Azeite

MODO DE FAZER:

1 - Tire o osso da costelinha, corte a carne bem picada;

2 - Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture. Adicione o creme de cebola para dar liga, misture bem até ficar uniforme. Também pode se usar farinha de pão ou pão amanhecido umedecido para dar liga, segundo o churrasqueiro;

3 - Pegue a forma de pizza, unte com azeite, modele a massa preparada, leve para a grelha para assar dos dois lados no braseiro médio (40 cm da brasa);

4 - Depois de assado um lado, retire da churrasqueira com uma espátula de pizza (se tiver), e com a forma de pizza, vire para o lado que foi assado para fazer o acabamento com molho barbecue, fatias de mussarela, rodelas de tomate, azeitonas picadas, pimenta dedo de moça fatiadas, orégano, fio de azeite, e volte para a grelha para terminar de assar e derreter o queijo para servir.