Pizza caseira: faça a massa e recheie como quiser!

1 - Misture em uma tigela grande o fermento, o açúcar e a água morna. Deixe descansar por 10 minutos até formar espuma, o que significa que o fermento está ativado e pronto para usar.

2 - Adicione o azeite, a farinha aos poucos e o sal misturando com uma espátula.

3 - Quando essa massa começar a desgrudar da tigela, enfarinhe uma bancada sove. Nesse momento, a massa pode precisar de mais farinha.

4 - Adicione aos poucos e sove até a massa estar macia. Divida a massa na proporção que desejar e abra com ajuda de um rolo. Coloque a massa de pizza em uma assadeira média e leve para pré-assar por 10 minutos em forno pré-aquecido a 200 graus.

5 - Retire do forno, cubra com molho de tomate e a cobertura de sua preferência (muçarela de búfala com manjericão, por exemplo). Volte ao forno por mais 10-15 minutos e estará pronta!

6 - Essa massa rende duas pizzas de cerca de 30 cm de diâmetro e pode ficar na geladeira por até três dias.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Pizza de Pissaladière, diferente e deliciosa!

Pão de pizza... opção mais gostosa para o seu lanche!

Pizza de carne-seca tem um sabor bem brasileiro