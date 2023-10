Dia Mundial da Alimentação: Ultraprocessados são a maior parte da alimentação dos brasileiros

No Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, a VR divulga um levantamento a respeito dos hábitos de consumo dos trabalhadores brasileiros, e descobriu quais os itens alimentares mais comprados. Os dados são oriundos de cerca de 300 mil notas fiscais que foram registradas pelos trabalhadores que utilizam o Super App da marca no período de setembro de 2022 a setembro deste ano.





Conforme o estudo, os ultraprocessados ocupam o primeiro lugar (22%), seguido por frutas, legumes e verduras (19%), leites e iogurtes (13%) e grãos (9%). Refrigerantes e bebidas prontas em quinto lugar, empatados com as proteínas.

Entretanto, a carne bovina representa, em média, 10% do valor pago por compra de valor aproximado de R$ 126, com 16 itens variados. Na sequência estão o frango, com 6,8%, e os ovos, com 2,8%.





Entre os hortifrutis, a banana representa um percentual de 8,6% do pagamento, seguida pela cebola (7,1%) e a batata (6,5%).





Na análise geral sobre o volume de itens alimentares comprados, os mais adquiridos são pães (19%), biscoitos (17%), refrigerantes (14%), leite (11,7%), chocolate (10,9%) e snacks e salgadinhos (10,5%).