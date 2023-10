Lasanha quatro queijos com molho de gorgonzola

Molho de queijo azul

1 - Coloque a manteiga em uma panela média e deixe derreter em fogo baixo. Junte a farinha e toste-a misturando sempre até que comece a exalar aroma de castanhas (aproximadamente 2 minutos).

2 - Adicione o leite, aos poucos, mexendo vigorosamente para não formar grumos.

3 - Para aromatizar o leite, corte a cebola ao meio e, em uma das metades, espete a folha de louro com o cravo. Coloque as metades de cebola no molho e deixe cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre até começar a engrossar (cerca de 15 minutos). Tempere com a noz-moscada e a pimenta e retire a cebola.

4 - Amasse o queijo com um garfo e acrescente-o ao molho ainda quente mexendo até que derreta completamente.

Montagem

5 - Em um refratário grande e fundo (22 x 36 cm e 8 cm de altura). Espalhe uma camada fina de molho no fundo. Distribua (sem sobrepor) as lâminas de massa para lasanha formando uma camada. Não há problema se ficar algum espaço entre elas. Adicione outra camada de molho e distribua 1/3 da muçarela formando uma camada uniforme.

6 - Continue alternando as camadas de massa, molho de queijo e muçarela. Finalize espalhando um pouco do molho e distribua o requeijão cremoso em pingos. Cubra com o molho de queijo restante e polvilhe o parmesão.

7 - Leve ao forno preaquecido (180°C) e asse por 40 minutos ou até que a lasanha esteja gratinada na superfície.

Dica

8 - Se preferir utilizar massa de lasanha seca, será necessário mais líquido. Para tanto, faça mais meia receita de molho e monte da mesma forma.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Lasanha de palmito

Lasanha de carne moída simples bem molhadinha, suculenta e saborosa

Espaguete de pupunha ou abobrinha com molho de tomate caseiro