Dicas para fazer o churrasco render mais

Além dos acompanhamentos como arroz, maionese, pão de alho, farofa e salada, uma das formas de fazer o churrasco render mais é preparar espetinhos. Com 2kg de carne, divididos em 500g de carne bovina, 500g de carne suína, 500g de frango e 500g de linguiça, o churrasqueiro José Almiro, do Churrasqueadas

– o maior canal de receitas de churrasco do país nas redes sociais – mostra como fazer espetos com estas carnes variadas e incrementadas com cebola e tomate.

Tempo de preparo: 30 minutos





Rendimento: 21 porções





Ingredientes:







- 500g de pernil suíno

- 500g de peito de frango

- 500g de miolo de alcatra (miolo de acém ou coxão mole, ou maminha ou contra filé)

- 500g de linguiça

- Sal

- Pimenta-do-reino

- Páprica

- Alho

- Molho de soja

- Cebola

- Tomate





Modo de preparo:





1 - Corte em quadrados o frango e o pernil. Tempere-os com molho de soja, alho picado, páprica e pimenta-do-reino. Misture tudo. Reserve;





2 - Corte em quadrados a carne bovina e tempere com sal e pimenta-do-reino;





3 - Corte a linguiça;





4 - Pegue os espetos (dica de deixar molhados para não queimar quando for assar);





5 - Corte a cebola em canoa;





6 - Corte o tomate em canoa;





7 - Comece a montar o espeto: tomate, linguiça, carne suína, cebola, carne de frango e carne bovina;





8 - Leve para a churrasqueira para assar no braseiro médio (40cm da brasa);