Dúvidas que você ainda tem sobre a panela de pressão

A panela de pressão é uma grande aliada na economia de tempo e energia na hora de cozinhar. Isso porque a pressão interna proporciona uma temperatura maior se relacionada às panelas tradicionais, permitindo que o cozimento de alimentos seja mais rápido e uniforme. Engana-se quem pensa que esse utensílio só serve para o feijão ou a lentilha do dia a dia. Ela é aliada dos doces e salgados, carnes diversas, pratos principais como risotos e macarrão, sopas e outros caldos, além de acompanhamentos como grão de bico e batata.

Por trabalhar com alta pressão, essa panela requer alguns cuidados durante o uso, além de atenção especial na hora da compra, como certificação e dispositivos que garantem a segurança. Entre os cuidados que devemos tomar para evitar acidentes estão:

- Ler todo o manual do produto antes do primeiro uso e para consultas;







- Observar regularmente o funcionamento da panela enquanto estiver em uso;







- Ter cuidado ao manusear a panela, especialmente quando estiver com pressão;



- Sempre utilizar peças originais quando precisar trocar válvulas e componentes;







- Seguir as sugestões de preparo para diferentes tipos de alimentos;







- Atentar para as orientações de fechamento e abertura da tampa, essenciais para o bom funcionamento da panela.







- Fazer a limpeza das válvulas, bem como trocar a válvula e guarnição de vedação da tampa, conforme indicado pelo fabricante.





Abaixo, algumas perguntas e respostas frequentes, respondidas pelo chef Elzio Callefi, da Tramontina, que ajudarão a sanar de vez as dúvidas que ainda existem sobre o uso dessa grande aliada na cozinha:





Como a panela de pressão funciona? O vapor precisa escapar, por isso precisa de água?





O princípio de funcionamento da panela de pressão é cozinhar o alimento com mais temperatura para reduzir o tempo de cozimento. Para obter temperaturas mais elevadas, é necessário aumentar a pressão dentro da panela, e esse aumento é obtido através do vapor gerado pela água em ebulição.





A água é imprescindível dentro da panela pois é ela quem entrará em ebulição gerando o vapor necessário, e consequentemente pressurizando a panela em uma condição controlada, inclusive impedindo aumento excessivo de temperatura e queima dos alimentos.





Para a panela não ultrapassar a pressão segura de utilização, o peso da válvula de trabalho faz o controle de pressão, liberando o excesso de vapor e consequentemente mantendo a pressão interna dentro dos limites. Além disso, existem sistemas adicionais (válvula de segurança, sistema lateral de segurança) que impedem o aumento excessivo da pressão fora dos limites seguros.





Existe volume máximo e limite dentro da panela de pressão? É perigoso encher?







Existe, sim! É muito importante respeitá-los sempre, ou seja, nunca exceder 2/3 da panela, entre água e alimento. Sobre encher demais ou desrespeitar o limite, isso não é seguro por diversos fatores, mas os principais seriam:





- Se enchermos demais com líquido, ao ferver ou criar a pressão, esse líquido em excesso poderá sair pelas válvulas de alívio de pressão e entupir a saída de pressão;





- Se enchermos demais com alimento e, consequentemente, com pouco líquido, certamente vamos queimar a receita, pois o volume de alimento é maior que o de líquido que vai secar rápido e deixar o alimento diretamente em contato com o fundo da panela;





- É importante respeitar o limite máximo de uso (água + alimento) para que sobre espaço livre na panela para a geração do vapor necessário ao cozimento dos alimentos.





Por isso, manter o equilíbrio no momento de cozinhar com uma panela de pressão é essencial. E, sempre precisamos ficar atentos ao chiado da saída de pressão também.





Existe algum risco ao usar a panela de pressão? Ela pode explodir? Se sim, quais as orientações de segurança?





Se usamos corretamente, não apresenta riscos. Isso quer dizer não exceder o limite máximo da panela e, como principal, higienizar as válvulas de alívio de pressão (saídas), que com o tempo, geram acúmulo de alimentos que obstrui a saída.





Para a limpeza das válvulas, borracha e pino, é só lavar com água e detergente?





A cada uso, é muito importante que a borracha seja limpa com esponja e sabão neutro. No caso

das válvulas, além do sabão neutro e esponja, é sempre bom usar uma escova fina para limpar as saídas de pressão. Uma boa dica é encher a tampa com água e verificar se a água escorre pela válvula de saída de pressão.





Alimentos com água, como tomate ou cebola, substituem a necessidade de água?





Mesmo cozinhando alimentos muito suculentos, a pequena quantidade de água presente nesses alimentos não é suficiente para substituir a água a ponto de pressurizar a panela com segurança. Portanto, não é recomendado substituir a água dentro da panela por qualquer outro líquido ou alimento.