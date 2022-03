Final de semana chegou: cinco dicas para arrasar no churrasco

Um bom churrasco é sempre apreciado pelos brasileiros, pois não se trata apenas de “uma refeição”, mas, sim, de um evento social. No entanto, apesar de ser um prato popular, prepará-lo não é uma tarefa simples. Pensando nisso, o economista e empresário Nilson Pinto, churrasqueiro com mais de 40 anos de experiência, preparou cinco dicas para fazer um churrasco bem feito.

Planejamento

Para que ocorra tudo bem durante o churrasco, é necessário fazer um planejamento. Detalhes como quantidade de pessoas, cortes de carnes e as receitas preparadas devem ser vistos com antecedência.

Quantidade de carne

A quantidade de carne depende da duração do churrasco. Para eventos menores, o ideal é comprar, em média, 500 gramas por pessoa.

Fogo

A churrasqueira deve ser acesa bem antes do horário planejado para começar a servir os convidados. Para saber o ponto do braseiro, basta colocar a mão próxima à grelha por cinco segundos, o fogo deve estar quente o suficiente para não ser possível permanecer com mão lá por tempo maior.

Uma dica é substituir o carvão por briquete, que é um prensado de pó de carvão que costuma durar muito mais no churrasco, além de não ser necessário repor.