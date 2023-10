Primavera: saiba as vantagens de consumir alimentos da estação

Nutricionista defende que, além de saborosas e mais frescas, as frutas, verduras e legumes típicos da primavera são repletos de nutrientes e mais baratos





A primavera, “a estação das flores”, também é propícia para alimentos com alto valor nutritivo. A prática de consumir itens típicos da estação é uma ótima forma de manter uma alimentação equilibrada e balanceada, além de diminuir os custos com as compras, já que os produtos em maior oferta tendem a ter um preço mais baixo, e, de quebra, ainda são mais frescos.

Publicidade

Publicidade





“A oferta desses alimentos pode mudar em cada região, conforme o clima também, mas em geral, no Nordeste frutas como banana, abacaxi, acerola, jaca e maracujá são facilmente encontradas nessa época. As frutas devem fazer parte de quem busca ter uma boa alimentação, sendo aconselhado o consumo de pelo menos duas a três porções por dia”, destaca a nutricionista Ariana Amaral, professora do curso de Nutrição da Unit Alagoas (Centro Universitário Tiradentes).





Segundo a profissional, cará, abobrinha, berinjela, beterraba e batata-doce, típicos da primavera, são excelentes opções para serem utilizadas em preparações de almoço, jantar e ceia nesta época do ano. “As verduras também podem ser consumidas cruas ou cozidas, na preparação de tortas, caldos, sopas, saladas e sucos verdes para aumentar o aporte de nutrientes e auxiliar em uma alimentação saudável”, ressalta.





Amaral sugere três combinações com ingredientes típicos da primavera que, além de saudáveis, prometem agradar o paladar. A primeira é um suco feito com maracujá e morango. Já o segundo suco é preparado com água de coco ou polpa de coco com kiwi. A terceira é uma salada misturando folhas verdes escuras, kiwi, batata-doce em chips e abóbora cozida.





A professora alerta ainda para moderação e cuidado no preparo e no consumo destes alimentos: “Algumas opções, apesar de saudáveis, devem ser consumidas com moderação por aqueles que estão tentando controlar o peso. É o caso do inhame, do cará e da batata-doce, que são ricos em carboidratos”, pontua.