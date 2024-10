MasterChef define Top 5 com a última Caixa Misteriosa da temporada

Na primeira prova da noite, os competidores terão de preparar uma receita com ingredientes orientais ou ocidentais e uma proteína obrigatória





A Band apresenta nesta terça-feira (29), às 22h30, o 23º episódio do MasterChef Brasil. Na última Caixa Misteriosa da temporada, os participantes terão uma missão que exigirá muito repertório e criatividade. Três competidores vão ficar com compartimentos que trazem ingredientes do Ocidente (laranja, nabo, arroz arbóreo, tomate em rama, vagem holandesa, ameixa, repolho roxo, creme de leite, maçãs, mini abobrinha, mini cebola e alho negro) e os outros três com os do Oriente (bok choy, trigo inteiro, eryngui, melaço de romã, gengibre, figo fresco, molho de soja, mini alho-poró, pimentão amarelo, edamame, berinjela e óleo de gergelim).

Andréia, que conquistou o pin dourado na última prova, será a responsável pela divisão sem saber o que há dentro de cada um. Com essas iguarias, os concorrentes devem elaborar um prato que exalte as peculiaridades de ambas as regiões. Para dificultar, Erick Jacquin revela que o grupo precisa obrigatoriamente entregar também um pato no ponto perfeito. A pressão aumenta ainda mais quando o júri anuncia que somente o autor do melhor trabalho subirá ao mezanino enquanto os demais irão direto para a fase eliminatória.





Na etapa decisiva, os aspirantes ao troféu são desafiados a reproduzir uma receita que faz parte da trajetória de Helena Rizzo: nhoque de mandioquinha com araruta em dashi de tucupi. Além de uma criação cheia de sabor, a chef vai solicitar que eles coloquem personalidade na execução. Para isso, o quinteto ganha uma aula da jurada, que informa que todos estão livres para incrementar o preparo. Após o fim do cronômetro, o público conhece quem deixará o jogo e quais nomes formarão o Top 5 da 11ª edição.