Mitos e verdades sobre o frango, hormônios e antibióticos revelados por especialista

Muitas perguntas e dúvidas surgem quando o assunto é o frango. Será que as aves são alimentadas com hormônios? E os antibióticos, são utilizados na produção? Para esclarecer essas questões, Gisele Neri, zootecnista e gerente de marketing da Kemin Nutrição e Saúde Animal, traz informações fundamentadas sobre o assunto.





O frango tem hormônio?

MITO! Segundo Neri, o frango não tem hormônios adicionados. Ela explica que o hormônio de crescimento é um item delicado e precisa ser armazenado sob refrigeração. Além disso, a administração desse hormônio envolveria uma dose injetável diária, o que seria impraticável em uma produção avícola em larga escala.





A legislação brasileira proíbe a adição de hormônios em alimentos para animais, conforme decreto n° 76.986/1976 do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). A Instrução Normativa Nº 17/2004 do Mapa ainda proíbe a administração de substâncias com efeitos hormonais na produção de aves.

Por que os frangos estão cada vez maiores?





O melhoramento genético é o principal responsável pelo aumento de tamanho dessas aves nos últimos 60 anos, representando 85-90% dos avanços alcançados, pontua a zootecnista. Outros fatores como nutrição especializada, cuidados sanitários, ambiência adequada e bem-estar animal contribuem para o desenvolvimento saudável das aves.

O uso de antibióticos na produção de frango é seguro?





O uso de antibióticos em sub-doses para prevenir doenças na produção de frangos tem sido questionado pelo risco crescente de resistência bacteriana. É por isso que a cadeia de produção de proteína animal está buscando alternativas ao uso de antibióticos, pontua a especialista. “A Kemin, por exemplo, oferece soluções como biossegurança, probióticos, óleos essenciais, prebióticos, imuno-moduladores e ácidos orgânicos, que ajudam a reduzir a necessidade de antibióticos na avicultura”, detalha.

Benefícios do consumo de frango para a saúde





O consumo desta carne traz diversos benefícios para a saúde. De acordo com a especialista da Kemin, o frango é saboroso, rico em proteínas e aminoácidos essenciais, contribuindo para o crescimento muscular e o bom funcionamento do organismo. Além disso, possui baixo teor de gordura, é de fácil preparo e acessível a uma grande parcela da população.





A carne também é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, vitamina E, folato, niacina, tiamina e minerais como selênio, cobre, potássio, ferro, zinco, magnésio e fósforo. Esses nutrientes são essenciais para o bom funcionamento do organismo, desde a saúde ocular e cerebral até o fortalecimento dos dentes e ossos. E frango é recomendado para quem busca aumento de massa muscular, devido à presença de niacina, ferro, zinco, selênio e vitamina B6.





Com baixo nível de sódio e colesterol, pode ser uma opção saudável para pessoas com problemas de hipertensão.