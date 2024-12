Nutricionista dá dicas para voltar a se alimentar de maneira saudável após o fim de ano

Passado o período das festas de final de ano, conhecidas por ter mesas fartas e indulgentes, é importante voltar a ter hábitos alimentares mais saudáveis para promover o equilíbrio e o bem-estar. Cris Ribas Esperança, nutricionista sócia do Instituto do Bem Estar Giulliano Esperança, compartilha dicas valiosas para ajudar você a se alimentar de maneira saudável depois das festividades.





Hidrate-se adequadamente: Após consumo excessivo de alimentos ricos em sódio e açúcar, é essencial hidratar o corpo. Beba bastante água ao longo do dia para ajudar na eliminação de toxinas e na regularização do funcionamento do organismo.

Priorize alimentos frescos e naturais: Opte por alimentos como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Esses alimentos são ricos em nutrientes essenciais e fibras, que auxiliam a promover a saciedade e a regular o sistema digestivo.





Faça refeições equilibradas: Procure montar pratos equilibrados, incluindo uma porção de proteína magra (como frango, peixe ou tofu), carboidratos complexos (ex.:arroz integral, quinoa ou batata-doce) e vegetais de cores diversas. Isso garante uma ingestão balanceada de nutrientes e manterá você saciado(a) por mais tempo.

Controle as porções: É importante retomar o controle das porções. Use pratos menores e preste atenção nas sensações de fome e saciedade. Comer devagar e mastigar bem os alimentos ainda ajuda a reconectar-se com os sinais de saciedade do corpo.





Evite o consumo excessivo de açúcar e alimentos processados: É comum que as festas de final de ano sejam cheias de doces e alimentos altamente processados. Agora, tente limitar o consumo desses alimentos e optar por versões mais saudáveis. Coma conscientemente, já que a alimentação está ligada ao comportamento. Por exemplo, troque refrigerantes por água com sabor ou água de coco, e escolha sobremesas caseiras com menos açúcar refinado.

Retome a prática de exercícios físicos: Além da alimentação, voltar a se exercitar é fundamental para recuperar o equilíbrio. Encontre uma atividade física que você goste e estabeleça uma rotina regular, mesmo que seja apenas caminhar por alguns minutos todos os dias. Isso ajudará a aumentar o gasto energético e a estimular o metabolismo.