Nutricionista ensina duas receitas eficazes de chá para auxiliar no emagrecimento saudável

O estresse pode causar desequilíbrio de hormônios, diminuir energia e fazer com que o corpo armazene mais gordura. Nesse sentido, a nutricionista Renata Branco separou dicas de chás para modular o estresse e melhorar a qualidade de sono.





“Capim Santo, ashwaganda, maca peruana e erva cidreira são ervas que servem pra modular o estresse. Já para melhorar a qualidade do sono, mulungu, passiflora, valeriana são as mais indicadas”, destaca.

Publicidade

Publicidade





Conforme a nutricionista, goma acácia, psyllium, verduras como brócolis e chicória, Iogurte natural, Kefir, kombucha são alimentos que modulam a microbiana intestinal, favorecem a eliminação de toxinas, fortalecem o sistema imunológico, absorção de nutrientes e melhora da saúde mental.





Ela ainda alerta que é importante se hidratar ao acordar e ao longo dia para favorecer eliminação de líquido e toxinas. É indicado beber 500ml de água ao acordar.

Publicidade





A especialistas cita ainda a importância de usar certos cereais e pseudocereias que ajudam a equilibrar a fome e que servem como alimentos para as bactérias do intestino, como farelo de aveia, chia, linhaça, quinta, Amaranto, psyllium.





“Utilizar estratégias nutricionais fazendo ciclos de dieta low carb, cetogênica e jejum intermitente, além de usar estratégias antioxidantes para estimular enzimas antioxidantes a diminuir a resposta inflamatória, como ingerir 3x ao dia um chá, comer 3 porções de frutas variando suas cores, 2 tipos de verduras e 2 tipos de legumes nas refeições são importantes para um emagrecimento saudável”, aponta.

Publicidade





“Ingerir refeições com baixa carga glicemia, observando sempre a quantidade e qualidade do alimento. Frutas de índice glicemia baixo: kiwi, maçã, goiaba, limão, pitada, laranja, tangerina. A laranja, por exemplo, tem o índice glicêmico baixo. O importante é comer com a parte branca dela, que é o albedo, que tem muita fibra e impede da insulina de dar pico e ajuda no acúmulo de gordura. Já o suco tem o índice de glicemia alto”, completa.





Receitas:

Publicidade





Chá termogênico e anti-inflamatório

Publicidade





1 col de chá de curcuma

2 col de sobremesa de gengibre ralado

Publicidade

1 col de sobremesa de chá verde

1 litro de água

Publicidade





Adicionar o gengibre, curcuma e o chá verde na água fervida e deixar em infusão por 10 min. Tomar 2 X ao dia





Chá para ansiedade e qualidade de sono





3 colheres de sopa de mulungu

6 col de sopa de camomila

6 col de sopa de melissa

6 col de sopa de maracujá

1 litro de água





Triturar as ervas no mixer. Armazenar em um recipiente de vidro, guardar ao abrigo de luz e umidade.





Usar 5 col de sopa cheia da em 1 litro de água fervida. Deixar 10 min em infusão. Ingerir 1 xícara a noite