Nutricionista lista 6 alimentos que ajudam a prevenir câncer e os potencialmente cancerígenos

A profissional recomenda um cardápio variado, rico em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, grãos e pobre em alimentos ultraprocessados





Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), a má alimentação é responsável por aproximadamente 20% dos casos de câncer no Brasil. Conforme a instituição, um em cada três casos poderia ser evitado com a adoção de dieta saudável, controle de peso e prática de atividade física.

A nutricionista Juliana Vieira afirma que um cardápio variado, rico em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, grãos, e pobre em alimentos ultraprocessados pode prevenir muitos casos de câncer. E elencou 6 alimentos para você incluir na dieta.





1. FRUTAS VERMELHAS

Morango, amora, framboesa e mirtilo, entre outras, têm coloração característica devido à presença de pigmentos chamados antocianinas. Essas substâncias têm poder antioxidante e evitam a formação dos radicais livres, moléculas que prejudicam o DNA das células e favorecem o desenvolvimento do câncer.





Além disso, oferecem boas quantidades de vitamina C, que é um antioxidante poderoso.

2. FRUTAS E VEGETAIS AMARELOS E ALARANJADOS





A coloração amarela ou alaranjada de alimentos como abóbora, batata-doce, cenoura, manga, nectarina e mamão se deve à presença do betacaroteno, pigmento que protege o material genético dos danos causados pela oxidação.

Outro excelente benefício são suas altas concentrações de vitaminas, minerais e fibras, que permitem o bom funcionamento de todo o organismo.





3. FRUTAS CÍTRICAS





São as campeãs quando o assunto é vitamina C, micronutriente capaz de evitar o estresse oxidativo nas células e prevenir o desenvolvimento de diversos tipos de tumor maligno, inclusive o câncer de mama.

Por isso, vale a pena investir em frutas como abacaxi, acerola, maracujá, kiwi, laranja, limão e tangerina, ingerindo pelo menos uma porção todos os dias.





4. BRÓCOLIS E OUTROS VEGETAIS CRUCÍFEROS

Os crucíferos como brócolis, couve-manteiga, couve-flor e repolho são famosos pelo alto conteúdo de fibras, vitaminas e sais minerais, substâncias essenciais para garantir o bom funcionamento do organismo. Além disso, esses alimentos oferecem substâncias que atuam especificamente na prevenção do câncer, como os glucosinolatos.





5. SALMÃO E OUTROS PEIXES GORDUROSOS





Peixes como salmão, sardinha e atum contêm gorduras insaturadas, que são consideradas boas por proteger a saúde cardiovascular e reduzir o risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer.





Essa propriedade se deve ainda à presença dos ácidos graxos ômega-3, que combatem e previnem a atividade inflamatória – um forte fator de risco para os tumores malignos.





6: CASTANHAS E OUTRAS SEMENTES OLEAGINOSAS





As castanhas em geral, como amendoim, amêndoas, avelãs, castanha-de-caju, castanha-do-pará e nozes, são fontes de vitamina E, que também apresenta ação antioxidante.





A profissional ainda listou alimentos potencialmente cancerígenos.





1) Excesso de carne vermelha, rica em gorduras saturadas e favorece os processos inflamatórios no organismo, aumentando o risco do câncer de mama. Dessa forma, recomenda-se limitar o consumo a três porções semanais, dando preferência aos peixes e aves.





2) Frituras e alimentos gordurosos em geral, como lanches de fast food, leite integral e queijos amarelos, devem ser evitados. A ingestão excessiva de gordura está relacionada ao acúmulo de peso (fator que aumenta o risco do câncer) e à elevação do estradiol, um hormônio relacionado ao câncer de mama.





3) Açúcares brancos, doces, refrigerantes e produtos industrializados em geral devem ser consumidos com moderação, pois têm substâncias artificiais que desencadeiam processos inflamatórios no organismo.





"Agora que você conhece alguns alimentos que ajudam a prevenir o câncer de mama, procure incluí-los no seu dia a dia de forma regular para aproveitar todos esses benefícios e excluir ou diminuir o consumo dos que favorecem o câncer", finaliza.