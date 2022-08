Nutricionista lista seis especiarias e ervas que ajudam a perder peso

Ervas e especiarias adicionam cor, textura, sabor e aroma aos alimentos. E também são utilizadas há séculos por muitas culturas para fins medicinais, e até já serviram como moeda de troca. Algumas delas têm o poder de ajudar a perder peso.

A nutricionista Juliana Vieira lista algumas ervas e especiarias que estimulam a queima de calorias e gordura e o poder nutricional.





“-Chá verde: Estudos realizados com humanos mostram aumento do gasto energético de cerca de 4% e da oxidação lipídica com o consumo de chá verde, em função de seu efeito termogênico.





-Ginseng: Aumenta o gasto energético com a aceleração do metabolismo.

-Dente-de-leão. Ele auxilia na limpeza do trato digestivo e ajuda o intestino e o fígado a eliminar toxinas retidas, assim desintoxicando.





-Canela: Além de acelerar o metabolismo e manter o apetite controlado, contribuindo para a redução de peso, ainda ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue.





- Pimenta-caiena: contém capsaicina, uma substância que aumenta o metabolismo e combate a obesidade.





-Cúrcuma: Contém propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.”





A especialista afirma que as especiarias podem ser colocadas em pães, bolos, tortas e biscoitos, doces e salgados para dar um toque especial. Ela defende que é preciso associar o consumo com uma alimentação balanceada.

“As especiarias e ervas podem ser utilizadas no fim do preparo apenas para salpicar o sabor sobre um prato preparado. Costumo regular em minhas prescrições associar com a dieta em forma de chá, e à prática de atividade física, pode auxiliar na perda de peso. Além disso, a bebida é uma opção mais saudável que o café no consumo de cafeína por ter uma quantidade própria para o consumo diário. O chá não precisa ser feito na hora para ser consumido, fica pronto rapidinho e pode ir a qualquer lugar com você. Ferver a água, preparar o chá e colocá-lo em uma garrafa térmica ou outro recipiente hermético bem fechado, para manter a temperatura e evitar que o líquido escorra na mochila ou na bolsa. Se você preferir beber o chá gelado, pode deixá-lo gelando no refrigerador”, comenta.