Panc: o que são, seus benefícios e quais cultivar em casa

De Ora pro Nóbis à banana verde, conheça as plantas que podem tornar as refeições mais saudáveis e diversificadas

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Manter uma alimentação equilibrada é um dos principais fatores que podem prevenir doenças e ampliar a qualidade de vida das pessoas em todas as idades. Muitas vezes, isso implica em mudança de hábitos. Entre os desafios para tornar as refeições mais saudáveis, o estilo de vida atual, sobretudo para quem vive nas grandes cidades e, até mesmo, a falta de uma orientação adequada podem interferir nesse processo.

Continua depois da publicidade

De acordo com a nutricionista da Rede de Hospitais São Camilo SP Fernanda Carvalho Nunes da Silva, incluir alimentos in natura no dia a dia pode fazer muita diferença nesta equação, como no caso das Panc (Plantas Alimentícias Não Convencionais), grupo composto por várias espécies com propriedades distintas, tendo em comum a versatilidade para compor receitas e enriquecer as refeições.

Continua depois da publicidade

Silva explica que, embora sejam classificadas como “não convencionais”, algumas espécies do grupo são muito comuns em determinadas regiões do país, como no caso da Ora pro Nobis para os mineiros, ou do Jambu para os paraenses. Assim, ao promover as Panc e a importância do seu consumo, além dos inúmeros benefícios nutricionais, também são disseminados os valores culturais de cada região, trazendo mais diversidade ao prato dos brasileiros.

A nutricionista destaca ainda que as Panc criam barreiras naturais para se protegerem de insetos e patógenos, que são formadas por compostos bioativos benéficos para a saúde. “Muitos desses compostos possuem função antioxidante, pois protegem as nossas células dos danos causados pelos radicais livres. Além disso atuam como anti-inflamatórios, retardam o processo de envelhecimento e tem efeitos protetores ao nosso organismo”, completa. “Essas plantas são, muitas vezes, espontâneas. Ou seja, nascem nos parques, nas calçadas e nos quintais de casa sem ter sido plantadas. Porém seu cultivo é possível e bastante simples”, frisa.