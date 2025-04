Páscoa: nutricionista dá dicas para aproveitar a data com restrições alimentares e como fazer ovo de chocolate em casa

A Páscoa pode ser um desafio na busca por opções de pratos para aqueles que têm restrições alimentares, com necessidades específicas. Geralmente, durante as festividades, é habitual que os veganos, intolerantes ao glúten e à lactose e alérgicas à proteína do leite de vaca se deparem com diversos obstáculos nesse sentido.





"Na celebração da Páscoa, é comum encontrar uma mesa repleta de pratos tradicionais, muitos dos quais podem conter ingredientes incompatíveis com esses públicos. Isso pode deixar aqueles com dietas especiais se sentindo excluídos e até desconfortáveis", descreve Alice Coca, nutricionista da UBS Jardim Paranapanema, gerenciada pelo Cejam (Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim") em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.

O desafio se estende aos ovos de Páscoa e os chocolates em geral. Muitas vezes, as opções disponíveis no mercado têm ingredientes que não são adequados a essas dietas.





Mas nem tudo está perdido. Com um pouco de organização e cuidado, é possível se preparar para atender tais necessedidades, além de permitir que elas desfrutem plenamente da época festiva sem comprometer a saúde.

"Às vezes, a criatividade na cozinha é essencial para recriar pratos comuns da Páscoa, mas sem aqueles ingredientes indesejados. Esse pode ser um momento para experimentar novas receitas e técnicas de preparo", destaca.





Os ovos de Páscoa, por exemplo, podem ser substituídos por versões veganas, isentas de glúten e leite, feitas artesanalmente ou adquiridas em estabelecimentos apropriados. Para quem deseja fazer em casa, a receita também é simples.

"Basta utilizar 200g de chocolate sem glúten e sem leite e uma forma para moldar o ovo do tamanho de sua preferência. Derreta-o em banho-maria ou no micro-ondas, cuidando para não aquecer demais. Se usar o micro-ondas, pause a cada 30 segundos para mexer o chocolate e evitar que queime", ensina a nutricionista.





Com o chocolate ainda derretido, é preciso espalhar a quantidade desejada na forma. "Cubra toda a superfície interior da forma de maneira uniforme. Se desejar uma casca mais grossa, espere o chocolate esfriar um pouco e repita o processo, adicionando mais uma camada de chocolate", frisa.





Em seguida, leve a forma à geladeira por cerca de 30 minutos, ou até que o chocolate fique completamente firme. "Você também pode rechear seu ovo de Páscoa com mais chocolate sem glúten e sem leite derretido, fazendo uma mistura com leite de coco, óleo de coco, açúcar de coco e baunilha", pontua.





Na decoração, frutas secas, nozes ou qualquer outro ingrediente permitido nessas restrições são bem-vindos e possibilitam ainda mais encanto para o momento.