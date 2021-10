Quatro alimentos que contribuem para o ganho de massa muscular

Praticar exercícios físicos regularmente é importante e indispensável. Muitas pessoas que começam a fazer musculação ficam ansiosas para que os resultados apareçam o mais rápido possível e exibir os seus corpos sarados e definidos. Segundo especialistas, o que realmente define essa rapidez no ganho muscular são os hábitos de alimentação.

Pode-se dizer que, enquanto a alimentação é o que garante o ganho de massa muscular, os treinos são responsáveis por trabalhar com toda essa massa e definir nosso corpo. Para isso acontecer, é necessário consumir diariamente os alimentos certos, como carboidratos e proteínas, que ajudam a potencializar esse ganho.

Alguns nutricionistas recomendam que essa dieta seja regrada – geralmente, em todas as refeições do dia. Consumir mais calorias do que se gasta é essencial para ganhar massa muscular de forma mais rápida, pois as calorias excedentes, juntamente com os treinos, irão permitir o aumento dos músculos.





Outra dica recomendada é evitar pular refeições, para que seja possível atingir todas as calorias necessárias durante o dia, sem estimular possíveis perdas de massa magra durante um jejum prolongado. O ideal é que sejam feitas de cinco a seis refeições por dia, com atenção redobrada no café da manhã, pré e pós-treino.

Não ingerir alimentos com açúcar e muito processados também é importante para não estimular o ganho de gordura no organismo. Retire da dieta doces, biscoitos, bolos, torradas, fast food, entre outros. Esses alimentos podem ser trocados por pão integral, biscoitos e bolos integrais, queijos como coalho, minas e mussarela, ovos, carnes e peixes.





Diversos alimentos são bons para ganho de massa. Aqui estão alguns que são ótimos aliados para seu treino e garantem bons resultados.





Arroz e feijão





O prato mais tradicional dos lares brasileiros é um dos alimentos que colaboram no ganho de massa magra e ajudam nos resultados do seu treino. Basicamente, o que fortalece os músculos são as proteínas presentes nos alimentos e a combinação dos aminoácidos de arroz e feijão. Considerando as proteínas presentes neste prato, é possível complementar a refeição com algum suplemento, como o BCAA, entre outros que podem ser indicados de acordo com as necessidades de cada pessoa.





Frango





Componente primordial no cardápio dos praticantes de musculação, o frango é um importante aliado e um dos pratos mais tradicionais para atletas. O peito de frango é a parte mais nutritiva, pois ajuda a eliminar gordura e fornece a energia certa para as atividades. Pode ser consumido todos os dias, e você pode comer com arroz e feijão, ou batata-doce, que também é um alimento rico em proteína.





Ovo





Outro alimento aliado aos treinos é o ovo, pois ele recupera os músculos após os treinos, além de fornecer aminoácidos e gorduras boas para o organismo. Seu valor nutricional desempenha um papel importante, especialmente quando consumido por inteiro. A recomendação é de que seja consumido após os treinos, mas pode ser alinhado a qualquer outra refeição.





Abacate





Excelente fonte de gordura boa, o abacate é uma fruta especial para a alimentação de quem treina. Além de auxiliar o organismo a absorver proteínas, ele ajuda no crescimento muscular e na oxigenação dos músculos, ou seja, comer uma fatia ou beber uma vitamina após o treino é uma excelente forma de garantir resultados rápidos.