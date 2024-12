Quatro receitas vegetarianas para fazer na ceia de Natal

Nhoque de beterraba ao molho pesto

14 restaurantes brasileiros estão entre os mil melhores do mundo no La Liste

Separe as folhas do manjericão e bata todos os outros ingredientes em um processador até triturar.

Em uma frigideira com azeite, grelhe-o com a sálvia. Nesta receita, não é preciso cozinhar o nhoque em água; assim, ele fica mais crocante e sequinho.

Falafel de grão-de-bico

Com as mãos, pegue cerca de duas colheres de massa e molde pequenas bolas.

Quibe de berinjela





Ingredientes:





1 berinjela grande (cerca de 500g)

3 dentes de alho grandes

1/2 xícara (de chá) de cebola picada

1 colher (de sopa) de tahine (opcional)

Suco de 1 limão tahiti

1/2 xícara (de chá) de cheiro-verde picado

1 colher (de sopa) de hortelã desidratada

1 xícara (de chá) de trigo para quibe

1 e 1/2 xícara (de chá) de água fervente

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto





Modo de preparo:





Pré-aqueça o forno a 210ºC.





Corte uma berinjela grande ao meio, no sentido do comprimento e faça cortes cruzados sobre a superfície, formando losangos.





Deixe de molho em um litro de água com 1 colher de sopa de vinagre por 15 minutos.





Coloque as berinjelas em uma assadeira forrada com papel-manteiga com 3 dentes de alho grandes, regue com cerca de 2 colheres de sopa de azeite, tempere com sal e pimenta a gosto.





Leve para assar por 30 minutos ou até a polpa fique macia.





Coloque o trigo para quibe em uma vasilha média, adicione a água fervente, misture e deixe hidratando até a água secar totalmente, cerca de 15 minutos.





Retire a assadeira do forno e espere esfriar um pouco.





Raspe toda a polpa da casca da berinjela com uma colher e acomode em uma vasilha.





Junte os alhos assados picados, a cebola picada, o tahine, o limão, o cheiro-verde, a hortelã e misture.





Adicione o trigo hidratado e mexa novamente. Tempere com mais sal, misture e coloque a mistura em uma travessa ou forma untada com cerca de 20cmx20cm.





Leve para assar a 240ºC por 40 minutos ou até o quibe ficar levemente corado. Regue com azeite antes de servir.