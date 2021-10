Quebre a rotina com diferentes drinques de gin para reproduzir em casa

O gin caiu no gosto dos brasileiros. Muito versátil, o destilado combina com diferentes ocasiões e possui receitas para cada estação do ano. David Barreiro, mixologista e embaixador da Vitória Régia, gin nacional, orgânico, artesanal e com a tradição britânica do London Dry, ensina três receitas deliciosas para fazer em casa e aproveitar.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Gin Tônica Rosé

Continua depois da publicidade





De sabor arrebatador, com toque floral e cor vibrante, o Gin Orgânico Rosê ganha uma sutil infusão de frutas vermelhas (hibisco, cranberry e mirtilo). Ótima base para um tradicional Gin Tônica.





Ingredientes

Continua depois da publicidade





- 60 ml de Gin Orgânico Rosê

- Tônica



- Hibisco



- Limão Siciliano



- Gelo







Modo de preparo: em uma taça coloque gelo, o gin, o limão e o hibisco. Mexa devagar e complete com a tônica.





Brasil Smash





Drink muito refrescante feito com o Gin Orgânico London Dry, destilado com ingredientes naturais e de alta qualidade, com zimbro, coentro, cardamomo, pimenta-da-Jamaica e casca de limão desidratada.





Ingredientes





- 15 folhas manjericão

- 30ml de limão siciliano



- 20ml de xarope de açúcar



- 50ml de Gin Orgânico London Dry



- Guarnição ramo de manjericão







Modo de preparo: coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira, adicione bastante gelo e bata, coe em um copo baixo, como o de caipirinha, com gelo e decore com ramo de manjericão.





Martini Rosé





Nessa variação do Martini usa-se o Gin Orgânico Rosê, com infusão de frutas vermelhas, proporcionando um sabor mais floral e cor única.





Ingredientes





- 35ml vinho rosé

- 35ml Gin Orgânico



- 1 dash orange bitter



- Uva ruby de Guarnição







Modo de preparo: coloque todos os ingredientes em um mixing glass, mexa até esfriar o drink, coe em uma taça martini e decore com uvas ruby.