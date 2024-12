Onze receitas para uma ceia de Natal sem glúten

14 restaurantes brasileiros estão entre os mil melhores do mundo no La Liste

Já algumas pessoas retiraram o glúten da alimentaçao para evitar a sensação de inchaço e para reduzir o peso corporal. Para atender esses dois grupos, a coordenadora e professora do curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo, Sandra Chenin, deu dicas e receitas para uma Ceia de Natal sem glúten com opções de pão italiano, patês e saladas bem saborosos.

Glúten é uma combinação de dois tipos de proteína – a gliadina e a glutenina - que são encontradas em grãos do trigo, cevada e centeio e que podem ser tóxicas para as pessoas com doença celíaca, patologia que se caracteriza por uma condição autoimune que provoca uma inflamação crônica na mucosa do intestino delgado e leva ao desenvolvimento de sintomas gastrointestinais. Os principais sintomas são diarreia, dores abdominais, fezes com fortes odores, perda de peso, inchaço na barriga, falta de apetite, fadiga, dentre outros sintomas individuais.

Pão italiano sem glúten

Decore com fubá e faça cortes no topo da massa (opcional).

Patê de azeitona

Patê de berinjela

Espere esfriar por 10 minutos. Corte as berinjelas ao meio e retire a polpa com uma colher. Descasque o alho.

Com um garfo, fure as berinjelas, leve ao forno baixo com os dentes de alho com a casca e asse por 30 minutos.

Salada verde

Salada tropical

Salada natalina

Pernil com batatas ao murro

Leve ao forno para assar por 30 minutos, ou até que as batatas fiquem bem douradas. Retire do forno e sirva com o pernil.

Debulhe as folhas de tomilho sobre as batatas, regue com o azeite restante e tempere com o sal.

Abra um pano de prato limpo sobre uma tábua, coloque uma batata no centro, dobre o pano (sobre a batata) e dê um murro para achatar levemente, sem esmagar. Transfira para a assadeira e repita o processo com o restante delas

Cozinhe as batatas com casca e adicione o sal. Verifique o ponto espetando com um garfo — devem estar cozidas, mas ainda firmes, sem desmanchar. Escorra.

Peru com molho balsâmico

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno, pré-aquecido, até que, ao espetar a carne da coxa com um palito, não saia líquido (cerca de 4 horas).

Com um garfo, fure as coxas e o peito do peru. Regue todo o peru, por dentro e por fora, com o molho feito com os demais ingredientes.

Tender com frutas

Decore com os figos e as cerejas frescas e deixe cozinhar por 10 minutos para absorver os sabores.

Com uma faca, faça marcas quadriculadas no tender e espete os cravos nos cruzamentos dos cortes. Reserve.

Bacalhoada





INGREDIENTES





1,6 kg de lombo de bacalhau em postas (6 postas)

4 batatas asterix (ou baraka)

2 pimentões amarelos

2 pimentões vermelhos

2 xícaras (chá) de tomate-cereja

2 cebolas

2 cabeças de alho

1 xícara (chá) de azeitona verde

1½ xícara (chá) de azeite

3 ramos de louro

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto





MODO DE PREPARO





Na véspera, lave as postas de bacalhau em água corrente para retirar o excesso de sal. Transfira para um refratário (ou tigela), cubra com água e deixe de molho por 24 horas na geladeira - troque a água pelo menos 5 vezes no processo, sempre com água fria.





No dia do preparo, pré-aqueça o forno a 200ºC (temperatura média).





Pré-preparo: Corte cada pimentão ao meio, no sentido do comprimento e descarte as sementes. Corte as metades em 2 tiras e as tiras em 3 pedaços.





Descasque e corte as cebolas em quartos.





Lave bem a casca das batatas com uma escova, corte cada uma ao meio, no sentido do comprimento, e cada metade em 6 pedaços.





Escorra a água do bacalhau e passe as postas sob água corrente mais uma vez.





Corte cada posta ao meio, no sentido da largura - no total você vai ter 12 pedaços. Transfira o bacalhau para uma panela e cubra com água. Junte o louro, as cabeças de alho e leve ao fogo médio. Quando começarem a subir as primeiras bolhas, abaixe o fogo e deixe por mais 5 minutos.





Com uma escumadeira (ou pinça), retire as postas de bacalhau e transfira para um refratário. Mantenha a panela com a água no fogo e coloque as batatas. Cozinhe por cerca 10 minutos até estarem cozidas, mas ainda firmes - espete com um garfo para verificar.





Passe as batatas, o alho e o louro por um escorredor e deixe escorrer bem a água.





Regue o fundo de uma assadeira grande de 40 cm x 35 cm com ½ xícara (chá) de azeite (se o forno for pequeno, divida a receita em duas assadeiras).





Disponha as postas de bacalhau com espaço entre cada uma. Entre as postas, espalhe as batatas, os pedaços de pimentão, os tomates, as cebolas, o alho, as azeitonas e o louro. Tempere com sal e pimenta a gosto e regue tudo com o azeite restante.





Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno por 30 minutos. Retire o papel-alumínio, regue o bacalhau e os legumes com o líquido da assadeira e deixe por mais 15 minutos.