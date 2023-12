Sabe o que é tacacá? conheça e veja onde provar em Londrina

A vontade de saber o que é veio impulsionada pela contagiante música "Voando Pro Pará" da cantora Joelma, que viralizou neste ano. O tacacá ganhou destaque, tornando-se a comida mais buscada no Google em 2023.

Mas, afinal, o que é o tacacá? O chef Pedro Amaral, do restaurante Namazônia, que fica na Vila Mariana em São Paulo, explica que o prato originário da região norte do Brasil é uma experiência sensorial única que combina tucupi (caldo amarelo extraído da mandioca brava), jambu, (erva amazônica que ocasiona uma leve dormência na língua), camarões secos e goma de tapioca. Essa fusão de ingredientes dá origem a um prato cheio de sabor e com muita personalidade.

“Não há nada na gastronomia do restante do Brasil que se assemelhe ao sabor do Tacacá, só provando para entender o que estou falando”, explica o chef.





Em Londrina, você pode provar o tacacá e outras delícias no restaurante Cozinha Paraense Londrina. Saiba mais em https://www.instagram.com/cozinhaparaenselondrina/.