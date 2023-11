Saiba como harmonizar uvas e queijos

Saiba o vinho certo para harmonizar com diferentes tipos de pratos Para deixar o momento da refeição ainda mais gostoso e saboroso, para os adeptos do vinho, é possível harmonizar a bebida



Uvas vermelhas: têm presença obrigatória nas tábuas de queijos, não apenas pela cor vermelha brilhante, mas pelo sabor. Uva doce com baixa acidez e crocante, harmoniza com todos os queijos da tábua, especialmente com os maturados amarelos, como o Gruyère. Este queijo com olhaduras, conhecido como "queijo suíço", tem sabor suave e adocicado que fará uma combinação deliciosa com as uvas vermelhas.





Uvas pretas: sem sementes e de sabor muito marcante, bem docinha, tem notas frutado-silvestres e textura crocante. Com bagas pequenas e redondas fica maravilhosa com os chamados queijos azuis. Este tipo de queijo possui veios azulados, fruto da maturação com o fungo penicillium roqueforti, o que o torna bem salgado e picando. O contraste com a doçura da uva causa uma explosão de sabor na boca.