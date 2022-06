Saiba porque ter um almoço equilibrado faz diferença para as crianças

Pular, correr, estudar são atividades que demandam energia. No caso das crianças, que passam grande parte do dia brincando, consumir um almoço equilibrado e rico em nutrientes faz toda a diferença. Principalmente com o retorno das aulas 100% presenciais, a refeição se tornou ainda mais importante, já que os pequenos necessitam de alimentos que componham os grupos nutricionais e proporcionem um crescimento mais saudável.

Seja para os que estudam no período matutino ou vespertino, a má alimentação pode afetar diretamente no rendimento escolar. Vale ressaltar que é durante a infância que se criam os hábitos, com tendência para que se repitam ao longo da vida. “Por isso, inserir as mais diversas comidas naturais nesse período pode trazer inúmeros benefícios para o futuro”, diz a nutricionista Larissa Zanette.

Diferente do que muitos imaginam, ter um almoço saudável não é sinônimo de exclusão. Pelo contrário, uma boa refeição se caracteriza pelo equilíbrio entre os ingredientes que compõem o prato. Assim, o arroz não precisa ser o vilão da refeição, uma vez que, ao ser incluído na quantidade adequada, fornece diversos minerais essenciais para o corpo.