Saúde mental: relaxe com receitas naturais

Se você tem a impressão de estar vivendo no piloto automático e chega ao fim do dia com aquela sensação de dever não cumprido, a espiritualista da iQuilíbrio, Juliana Viveiros alerta que você está perdendo momentos importantes da sua jornada. “Para lidar com isso, o primeiro passo é respirar fundo, diminuir o ritmo e tentar controlar as emoções. Infelizmente, normalizamos o fato de sermos produtivos 24h por dia, mas com o passar do tempo isso pode gerar efeitos profundos, como crises de ansiedade”.

Para aliviar essa sensação, um chá calmante para ansiedade pode ser muito benéfico. As ervas têm um amplo leque de propriedades medicinais, que são usadas há séculos e como cada uma possui características diferentes, é importante conhecê-las e claro, beber com moderação. “Mas em todo caso, se você sentir que está ansiosa demais, não hesite em procurar ajuda profissional”, aconselha Viveiros.

E para começar esse exercício, é preciso estar consciente de que é necessário fazer algumas pausas diárias, inclusive para que o dia renda mais. Sendo assim, Juliana Viveiros, te convida a fazer uma pausa, debruçar no ócio criativo enquanto conhece os benefícios de cada uma das ervas.

Camomila

A ação calmante da camomila atua principalmente nos sistemas digestivo e nervoso. Sendo assim, ela acalma uma pessoa que está agitada ou nervosa. Para tal, você pode ferver 250ml de água e colocar um sachê ou cerca de 20g da planta. Depois, aguarde a infusão por 15 minutos. Se quiser, tome esse chá 3 vezes ao dia ou quando se sentir ansiosa.

Valeriana

Com propriedades calmantes, ela favorece o sono reparador, além de reduzir a ansiedade e o estresse. Na hora de fazer o chá, é preciso separar 10g de raiz de valeriana, juntamente com 500 ml de água. Em seguida, coloque tudo na panela e deixe ferver por 10 minutos. Para finalizar, é só coar e, então, beber 2 xícaras por dia.

Flor de maracujá (passiflora)

Adicionalmente ao poder da fruta, a flor do maracujá que também tem propriedades relaxantes. Afinal, ela alivia a tensão muscular e diminui a pressão arterial. Além disso, serve para o sono, a concentração e até mesmo para a TPM. Para fazer o chá, comece fervendo 200ml de água. Quando desligar o fogo, adicione 3 colheres de folhas secas de maracujá, abafando por 10 minutos. Aqui, o ideal é tomar 2 horas antes de dormir.

Erva cidreira (capim-limão ou melissa)

A cidreira tem muitas propriedades: calmantes, relaxantes, analgésicas, sedativas e anti-inflamatórias. Portanto, é usada para tratar a ansiedade, o estresse, os problemas digestivos e muito mais. Ao preparar o chá, coloque 3 colheres de folhas da cidreira secas ou frescas em 1 xícara de água fervente. Aguarde por cerca de 10 minutos, antes de coar e servir. Aliás, quem usa remédios para dormir deve redobrar a atenção, devido ao efeito sedativo da erva.

Ginseng indiano (ashwagandha)

Fechando a lista de chás para ansiedade, vamos ao ginseng indiano, também conhecido como ashwagandha. A propósito, essa planta medicinal diminui a produção do hormônio cortisol, ajudando a regular o estresse do organismo. Para esse chá, junte 1 colher de pó de ashwagandha em 1 xícara de água fervente. Tampe e deixe infundir por 15 minutos. Depois, basta coar e deixar essa mistura amornar. Por fim, beba de 2 a 3 vezes por dia.