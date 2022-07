Segredos de um churrasco suculento

Para um bom churrasco, é imprescindível pensar em alguns detalhes, como o tipo de sal utilizado, para obter carnes suculentas.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Você sabia que o sal grosso evita o ressecamento interno e auxilia a manter a suculência da carne?​





Segundo o Sal Lebre, o sal refinado entra na carne com muito mais intensidade, o que faz com que haja mais riscos de ficar salgada e isso interfere diretamente na suculência do churrasco. ​





Já o sal grosso realça o sabor da carne da maneira certa e ajuda a não pesar a mão. Há várias maneiras de usar o sal grosso na hora do churrasco - depende do tipo de churrasco que você quer fazer. ​





​Salgar a carne somente na hora de levá-la à churrasqueira dará à peça um sabor mais marcante. ​

Continua depois da publicidade





Se salgar a carne cinco minutos após o selamento na grelha trará à peça um sabor menos acentuado. ​





Por fim, salgar a carne depois de tirá-la da churrasqueira trará sabor e suculência em excesso. ​