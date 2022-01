Sobras da ceia? Faça receitas saborosas

Peru e outras carnes







Os pedaços das carnes podem ser muito bem aproveitados para omelete, sanduíche e risotos. Você pode investir também em uma torta. Para preparar o recheio da torta, esfarele a carne da ceia (peru, tender, lombo ou chester) e aproveite o molho de alguma massa para que fique mais molhadinho.

Caso queira dar volume às sobras do lombo ou do peru, a receita de carne louca é uma ótima pedida para a família. Isso porque o “lombo louco” ou o “peru louco” são preparados com diversos ingredientes e temperos que dão sustância aos pratos como pimentões, cebolas e tomates. Eles podem ser servidos no sanduíche ou também acompanhados de arroz e farofa.

Já o bacalhau da ceia pode se transformar em uma salada de bacalhau com batata palha para dar leve crocância. O fato de o bacalhau já estar temperado traz mais praticidade ao preparo. Desfie, depois dê uma leve refogada no bacalhau, acrescente tomate seco, azeitonas pretas picadas, uvas passas sem sementes pretas e amarelas e finalize com batata palha.