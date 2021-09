Sorvete: confira tendências e receitas diferentes

Delicioso, refrescante e sobremesa queridinha de milhões de aficionados mundo afora, o sorvete volta com tudo no calor. Estudos mostram que sobremesas, entre elas os sorvetes, são importantes complementos nas receitas dos negócios de alimentação.

De acordo com o levantamento "Percepções do Delivery na Pandemia", fruto de uma parceria da AlmoçoGrátis com a Galunion Consultoria, empresa especializada no setor de alimentação fora do lar, deliveries que focam em sobremesa podem ter aumento de 44% em seu tíquete médio.

Já a Pesquisa Setorial de Food Service 2021 - realizada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) em parceria com a Galunion e divulgada em junho durante a ABF Franchising Week indicou que 47% das redes pesquisadas lançaram uma nova sobremesa em seus menus em 2020.





A Galunion mapeou seis tendências para o setor de sorvetes, baseadas em análises de vários conceitos e opções disponíveis em diversos países: "Better-for-you", um novo conceito de saudável e saudabilidade; Sem leite, tendência que não para de ganhar força e que aparece cada vez mais tanto nos sorvetes artesanais como nos industrializados; Clean label, que usa poucos e conhecidos ingredientes do mercado, sem insumos artificiais que o consumidor não entenda; Customização: tendência global há algum tempo, pode trazer uma experiência única, indulgência e alimentação personalizada para saúde e bem-estar; Combinações de sabores e Sabores globais.

Receitas





Torta de sorvete





Ingredientes para o creme:





- 1 lata de leite condensado

- 2 colheres (sopa) de amido de milho



- 50ml de leite



- 4 ovos



- 1 lata de creme de leite







Modo de preparo: bata no liquidificador o leite condensado, o amido de milho, o leite e as gemas. Depois coloque em uma panela e leve ao fogo até formar um creme, mexendo sempre. Deixe esfriar e reserve. Em uma batedeira, bata 4 claras em neve. Em seguida, acrescente o creme de leite e bata mais cinco minutos.





Ingredientes para a calda:





- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

- 100ml de leite



- 1 colher (sopa) de manteiga







Modo de preparo: misture os ingredientes e leve ao fogo mexendo até formar uma calda.





Montagem: em uma forma de pudim, coloque a calda de chocolate e despeje, por cima, o creme. Leve ao congelador por duas horas. Desenforme e sirva.





Rendimento: 8 porções





Kiwi mágico





Ingredientes:





- 1 dose de vodca

- 1 dose de licor fino



- 1 colher (sopa) de leite condensado



- 2 kiwis cortados em rodelas



- 3 bolas de sorvete de creme







Modo de preparo: bata tudo no liquidificador. Decore uma taça com cobertura de chocolate, acrescente o líquido e complete com uma bola de sorvete de creme. Sirva.





Rendimento: 1 porção