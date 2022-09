Veja dicas para uma alimentação saudável sem gastar muito dinheiro

Manter uma alimentação saudável não precisa ser sinônimo de gastos elevados em compras. No entanto, de acordo com Jean Castro, diretor de rede de estabelecimentos da Ticket, é possível escolher o consumo de alimentos benéficos à saúde sem ultrapassar o orçamento. Segundo o executivo, alguns detalhes na hora das compras e do preparo da comida fazem diferença na parte financeira. Tudo começa com um bom planejamento. “O consumidor precisa ter em mente o tipo de refeição que ele quer preparar para se alimentar em casa e as quantidades exatas, para evitar o desperdício, por exemplo”, afirma.







