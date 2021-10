Veja duas opções de lanche fácil para as crianças

A Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas da região Sul do País, trouxe duas sugestões que prometem agradar a criançada: Enroladinho de Presunto e Queijo e Sanduíche Divertido de Sorvete.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Enroladinho de Presunto e Queijo é perfeito para servir durante a tarde, enquanto as crianças brincam ou assistem aos seus desenhos prediletos. Já o Sanduíche Divertido de Sorvete é uma opção diferente de sobremesa refrescante.

Continua depois da publicidade





Além de saborosas, as receitas são práticas e podem ser preparadas com o auxílio dos pequenos, desde que mantendo o cuidado de deixá-los distantes de facas e do forno aquecido. Cozinhar com os pequenos cria aquele sabor de família, que fica eternizado na memória de maneira afetiva.