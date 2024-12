Veja receitas de chefs para uma ceia de Natal sem carne, com bacalhau

A tendência de substituir a carne por peixe na ceia de Natal tem ganhado força nos últimos anos devido aos benefícios para saúde e o meio ambiente. Para ajudar aqueles que desejam fazer esta troca e assim aproveitar a temporada natalina com muito sabor, chefs e professores do Centro Europeu criaram receitas especiais com o bacalhau - que também pode ser substituído por outros peixes - e que deixarão a ceia ainda mais especial.





Os peixes são alimentos capazes de proporcionar uma série de benefícios para a saúde cerebral. Por isso, são importantes em dietas equilibradas e saudáveis, que não sejam veganas ou vegetarianas. Consumir peixe pode fortalecer essa área dos neurônios, promovendo mais agilidade para os nossos pensamentos e raciocínio.

Versatilidade do bacalhau





Para o chef e docente do curso de gastronomia do Centro Europeu, Piu José, o bacalhau não é somente um ingrediente tradicional da ceia de Natal brasileira, mas também uma opção versátil. “O bacalhau pode ser usado em diversas receitas, e agradar o paladar tanto para vegetarianos quanto para não vegetarianos. Além disso, é uma fonte de proteínas, vitaminas e minerais, é ainda um alimento bastante saudável que pode ser uma excelente opção para quem deseja substituir a carne e dar um toque de requinte à mesa”.

"O bacalhau é um ingrediente que pode ser usado inclusive em pratos práticos e rápidos para a ceia de Natal. Uma sugestão é a quiche de bacalhau, que é uma receita fácil de fazer e fica pronta em poucos minutos. A quiche é uma opção que pode ser servida quente ou fria, e é uma ótima sugestão para quem quer um prato completo e saboroso", destaca a chef Patrícia Araújo, docente do curso de Boulangerie.

Os chefs Patrícia Araújo e Piu José compartilham duas receitas de bacalhau para a ceia de Natal: