"A Ver Navios" é uma lasanha de bacalhau receita de chef

1 - Dessalgue o bacalhau por 36 horas.

2 - Corte as cebolas em Julienne (tiras longas e finas) e refogue em uma panela média em fogo bem baixo com azeite.

3 - Adicione as azeitonas e continue refogando até que a cebola fique transparente. Desligue e reserve.

4 - Preparar o molho bechamel com consistência bem grossa e reserve até perder temperatura.

5 - Com a massa de lasanha pré-cozida, intercalar bacalhau e molho, finalizando com parmesão.

6 - Leve ao forno médio pré-aquecido por 50 a 60 minutos. Reserve a lasanha e refrigere até o dia seguinte.

7 - Retire da assadeira após gelada e porcione em fatias individuais. Em forno pré-aquecido ou air fryer, gratine as fatias com um fio de azeite.

Molho de vinho

8 - Adicionar a manteiga e a farinha em uma panela média em fogo baixo até incorporar. Vá, aos poucos, colocando leite. Quando começar a engrossar, adicione a salsa e o sal. Por último, o vinho.

Tapenade

9 - Coloque todos os ingredientes no mixer e bata até que todos estejam bem uniformes e tenham sido completamente incorporados.

10 - Para finalizar, ferver a água. Quando a fervura levantar, abaixe o fogo e adicione o ovo, cozinhando por 6 minutos. Retire e descasque.

11 - Montar a lasanha em um prato fundo com o molho de vinho no fundo. Disponha a tapenade por cima e finalizar com meio ovo.

