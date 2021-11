Alcatra suína ao forno com mostarda e cebola

1. Misture a mostarda, o vinho, o mel, a sálvia, o alho, o sal e a pimenta e passe sobre toda a superfície da carne e deixe pegar gosto por pelo menos 2 horas;

2. Em uma assadeira, coloque a carne, distribuindo as cebolas junto, feche bem com 2 camadas de papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180°C (atenção, a carne não deve estar gelada para entrar no forno) por 15 minutos;

3. Passados os 15 minutos de cocção da carne, retire o papel alumínio com cuidado para não se queimar com o vapor, aumente a temperatura para 200°C e volte ao forno para dourar por mais 10 minutos;

4. Aguarde 5 minutos após tirar do forno para fatiar para não perder seus líquidos;

5. Fatie e sirva com os acompanhamentos.