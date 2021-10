Alecrim e alho deixam o churrasco mais saboroso

Cortar as pimentas em rodelas finas e misturar o azeite, o suco e as raspas do limão.

Com uma faca pequena, fazer vários furos na carne, com profundidade de 1 cm. Em cada corte, colocar um raminho de alecrim e um dente de alho. Temperar com sal grosso.

Colocar a alcatra cravejada na grelha alta, cerca de 40 cm de distância do carvão em brasa.

Assar por 40 minutos, virando de tempos em tempos e pincelando o azeite de pimenta.Tirar da churrasqueira e esperar alguns minutos antes de cortar, para que a carne reabsorva os líquidos.