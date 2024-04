Caldo de abóbora com frango e macarrão

1 - Em uma panela média, cozinhe a abóbora com a água e tempere com sal até ficar macia. Bata no liquidificador.

2 - Refogue em uma panela média o azeite e o frango. Junte o caldo e deixe ferver. Coloque o macarrão e deixe até ficar al dente. Finalize com salsa.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Esta sopa de abóbora é essencial para uma boa noite de sono!

Sopa de abóbora com requeijão fácil e nutritiva

Tem 30 minutos? Faça esta sopa de abóbora com carne-seca!