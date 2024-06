Almôndegas com molho de cebola caramelizada

Almôndegas

1 - Amasse a carne moída, a salsa, a maionese e o tempero até obter uma massa.

2 - Com as mãos untadas de óleo, faça bolas de cerca de 25 g cada. Reserve em geladeira cobertas com plástico-filme.

Molho

3 - Derreta a manteiga em uma panela média e adicione as cebolas. Frite até começar a dourar. Quando o fundo da panela ficar levemente dourado, tampe e abafe por 5 minutos. Abra a panela e misture para soltar o fundo caramelizado com o vapor. Ligue o fogo e volte a deixar o fundo da panela dourar e tampe, repita esse processo mais 1 vez, até a cebola ficar bem caramelizada.

4 - Aqueça a água e bata-a no liquidificador com a base de tomate, o alho e a maionese. Coloque o molho sobre as cebolas caramelizadas e aqueça.

Finalização

5 - Salteie as almôndegas em uma frigideira média com óleo, até ficarem douradas.

6 - Acrescente o molho apenas para aquecer.

7 - Sirva com arroz branco e legumes verdes salteados.

Variação

Se quiser fazer um molho picante, adicione pimenta caiena em pó.

