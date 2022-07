Arroz de forno com frango e muçarela

1 - Doure peito de frango com a metade da cebola picada e os dentes de alho picados em uma panela grande. Junte o alecrim e o sal e coloque água suficiente para cobri-lo. Deixe cozinhar por cerca de 30 a 40 minutos em fogo médio ou até notar que começou a se desmanchar. Retire o caldo e os maços de alecrim e reserve desfiado.

2 - Em outra panela, aqueça o azeite e a outra metade da cebola picada e refogue até dourar. Junte o arroz e mais 3 xícaras do caldo de frango que estava reservado. Cozinhe em fogo baixo até a água desaparecer e o arroz ficar bem macio.

3 - Distribua parte do arroz cozido em uma travessa média untada com azeite por todo o fundo. Disponha o frango desfiado em uma camada uniforme e o restante do arroz cobrindo o frango. Finalize com o queijo ralado. Asse em forno pré-aquecido por 10 a 15 minutos a 200ºC ou até o queijo dourar.

