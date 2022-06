Baby cakes de chocomousse e framboesa bem fácil

1 - Unte mini formas de bolo com spray desmoldante. Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2 - Misture todos os ingredientes do bolo até obter uma massa homogênea, segundo as instruções do pacote. Distribua a massa nas formas e leve ao forno. Asse por cerca de 15 minutos, ou até estarem assados no centro. Tire do forno e deixe esfriar totalmente antes de decorar.

Cobertura

3 - Misture a água com as frutas vermelhas, macere para extrair a cor e coe. Misture o suco rosa com a baunilha e o açúcar formando uma pasta e use para cobrir o bolo imediatamente. Decore com as frutas restantes.

