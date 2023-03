Bacalhau ao azeite simples e gostoso

1 - Em uma panela grande, coloque as postas de bacalhau e água fria até cobrir o peixe pela metade.

2 - Cozinhe por 25 minutos ou até que as postas estejam pré-cozidas mas inteiras. (Caso ainda não fique no ponto, junte mais um pouco de água)

3 - Com a água fervendo, coloque as batatas e cozinhar até que fiquem al dente (cozidas mas firmes).

4 - Coloque a cebola e os pimentões em uma tigela.

5 - Em uma frigideira funda, aqueça o azeite e doure a cebola e os pimentões.

6 - Em uma travessa média, cubra o fundo com as batatas, formando uma “cama”

7 - Adicione o bacalhau bem lentamente, regando com azeite

8 - Disponha as cebolas e os pimentões fritos em cima do peixe, mais uma vez regando com azeite.

9 - Na última camada, distribua os ovos cozidos cortados pela metade, mostrando a gema, e as azeitonas.

10 - Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e asse por 20 min. Sirva.

