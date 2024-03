Bacalhau assado, couscous gigante, tapenade de azeitonas pretas em emulsão de azeite e ervas frescas

1 - Cozinhe em uma panela média com água e sal o couscous gigante até ficar macio.

Tapenade

2 - Bata as azeitonas, aliche e alho.

Azeite aromatizado no manjericão

3 - Bata os dois juntos no liquidificador e tempere com sal.

4 - Em uma assadeira média, leve ao forno pré-aquecido o bacalhau com azeite.

5 - Drene o couscous e reaqueça com o azeite de manjericão para deixá-lo com aspecto verde.

6 - Em um prato fundo, distribua no fundo o couscous e em cima o bacalhau e as torradas de tapenade. Para finalizar, decore com folhas de manjericão fritas e dentes de alho confitados.

