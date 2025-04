Bacalhau com natas e batatas

1 - Dessalgue o bacalhau e cozinhe em uma panela com bastante água, 1 dente de alho e uma folha de louro. Quando fica macio, escorra e deixe esfriar.

2 - No processador, bata cebola cortada em 4 partes até ficar bem picada usando o acessório de faca picadora.

3 - Adicione o bacalhau e dê pulsadas até que obtenha lascas menores ou desfiado - a gosto. Retire e reserve.

4 - Com o acessório fatiador, fatie as batatas já descascadas.

5 - Passe azeite no fundo de uma travessa refratária média, cubra o fundo com as batatas, tempere com sal, pimenta e noz-moscada.

6 - Distribua um pouco do bacalhau e um pouco de creme de leite, repetindo as camadas até finalizar os ingredientes.

7 - Se possível, faça a última camada com batatas, tempere mais uma vez, cubra com o queijo muçarela.

8 - Leve ao forno pré-aquecido em 160ºC até ficar bem gratinado e as batatas estarem macias.

