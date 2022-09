Bacon de shitake delicioso para rechear hambúrguer

1 - Fatie o pão e toste a parte interna em uma frigideira antiaderente quente e reserve.

2 - Frite os dois lados do hambúrguer com um fio de azeite. Desligue o fogo, cubra com o queijo e feche com uma tampa.

Bacon de shitake

3 - Hidrate por 10 minutos o cogumelo seco. Escorra bem e unte com o azeite.

4 - Tempere com o sal e a páprica e mexa bem para uniformizar.

5 - Leve ao forno no máximo a 100°C por 1 hora ou mais, até ficar crocante. Se o forno não tiver este mínimo, asse com a tampa do forno parcialmente aberta.

Montagem

6 - Passe o cream cheese no pão, coloque o burger com o queijo, o bacon de shitake, o tomate e a rúcula.

